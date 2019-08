C'est un dossier d'une dizaine de pages, préfacé par la ministre des Armées Florence Parly et intitulé La France et les nouveaux enjeux stratégiques en Arctique qui a eu le don d'agacé le maire de Saint-Pierre et présidente du bureau du Conseil National de la Mer et des Littoraux, Karine Claireaux.



Le document fait en effet état de l'intérêt stratégique croissant pour cette partie du monde que toutes les grandes puissances convoitent, que ce soit pour les ressources naturelles, les nouvelles routes maritimes, les futurs couloirs aériens, la recherche scientifique. De son côté, la France veut être "une voix lucide face aux appétits grandissants" et rappelle que l'Arctique n'appartient à personne.

Quelle place pour Saint-Pierre et Miquelon dans la stratégie française en Arctique ?

Karine Claireaux ne conteste pas l'analyse, bien au contraire, mais le maire de Saint-Pierre souhaite que l'archipel puisse prendre toute sa place et rappelle le positionnement stratégique de Saint-Pierre et Miquelon en Atlantique nord.