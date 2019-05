Quelles missions pour la Croix Rouge de Saint-Pierre et Miquelon ?

La Croix Rouge à Saint-Pierre et Miquelon



Les gestes qui sauvent

Les premiers gestes en cas d'arrêt cardio-respiratoire



Levée de fonds

Créée en 2003, l'antenne de la Croix Rouge à Saint-Pierre et Miquelon compte une quarantaine de membres.En plus de leur présence autour des principales manifestations sportives, les équipes veillent aussi sur les événements culturels majeurs comme les concerts et les festivals.Annaïg Morazé a rencontré Patrick Slaney, moniteur à la Croix Rouge.Patrick Slaney explique les gestes à tenir sur une personne en situation d'arrêt cardio-respiratoire.Pour lever des fonds, la Croix Rouge propose une vente de gateau au square Joffre de Saint-Pierre ce samedi 25 mai à partir de 9h.