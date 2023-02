Réforme des retraites : Moins de grévistes pour la cinquième journée de mobilisation à Saint-Pierre et Miquelon

Pas de rassemblement et moins de grévistes. À Saint-Pierre et Miquelon, cette nouvelle journée de mobilisation du 16 février a été nettement moins suivie que les précédentes.

Le square Joffre, lieu de départ des cortèges à Saint-Pierre depuis le début de la mobilisation contre la réforme, est resté dans le calme ce jeudi 16 février. Aucun rassemblement n'a été organisé par l'intersyndicale.

250 personnes s'y étaient réunies le 11 février dernier. Près de 600 lors de la 1ère journée de mobilisation, le 19 janvier.

Un début d'essoufflement ?

Alors faut-il y voir le début de l'essoufflement du mouvement de contestation localement ? Si certains salariés interrogés à Saint-Pierre confient ne plus être convaincus de l'impact de la mobilisation d'autres, en revanche, estiment qu'il faut maintenir la pression et évoquent une possible "forte mobilisation" la journée du 7 mars.

Moins de grévistes

Dans l'archipel, le mouvement de grève a été très peu suivi dans l'éducation nationale ce jeudi. Du côté de l'aviation civile en revanche, 42% du personnel a décidé de se mettre en grève. De son côté, l'intersyndicale, elle, n'a pas relayé le mouvement cette fois-ci pour préparer la journée du 7 mars." Au niveau local, on va se réunir avec l'intersyndicale, mais il est tout à fait probable qu'on soit au rendez-vous le 7 mars prochain, au côté des syndicats de métropole pour continuer de dire non (...)", explique Marion Letournel, secrétaire générale adjointe CFDT SPM.

