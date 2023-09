Réforme des retraites : une entrée en vigueur "empreinte d’un amateurisme" pour le député Stéphane Lenormand

Après plusieurs mois de contestations politiques et populaires, la très controversée réforme des retraites est entrée en vigueur ce vendredi 1er septembre. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le dispositif s’applique, pour le moment, uniquement pour les salariés de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’Etat.

"Toute cette réforme est empreinte d’un amateurisme et d’une volonté d’aller vite" commente Stéphane Lenormand, le député de l’archipel. Avec cette réforme, une série de mesures du texte de loi s’appliquent dès ce vendredi.

Parmi elles, l’âge légal de la retraite. Il passe, pour les personnes nées à partir du 1er septembre 1961, progressivement de 62 à 64 ans, à raison de trois mois de plus par an. Autre changement : l’allongement de la durée de cotisation fixée à 43 ans pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein.

Pour les personnes ayant commencé à travailler avant 16 ans, un dispositif carrière longue est mis en place. Elles peuvent partir dès 58 ans à condition d’avoir cotisé 44 ans.

Dans l’archipel, seuls les salariés de la fonction publique sont, pour l’instant, concernés.

"Il y a des gens qui devaient partir et qui ont dû revenir"

Pour Stéphane Lenormand, ce dossier a été mal préparé : "cette réforme s’applique un 1er septembre alors que dans le fonctionnement des retraites on parle en trimestre. Il y a des gens qui devaient partir et qui ont dû revenir pour effectuer trois mois. (…) Les caisses sont quand même sous tension parce qu’il a fallu calculer un certain nombre de départs à la retraite avec ces nouveaux critères".

On sent qu’il y aura des "pertes" dans ce démarrage et qu’il y aura peut-être même des retards dans les versements et les dossiers (…) par rapport à ces ajustements très pointus, techniques et spécifiques en fonction des cas de chaque individu. Stéphane Lenormand, député de Saint-Pierre-et-Miquelon

Quid des salariés du secteur privé ?

Les salariés du secteur privé sont, quant à eux, dans l’attente d’un décret d’application spécifique à l’archipel. "Les derniers décrets d’application pour ce 1er septembre sont sortis il y a quelques jours" détaille le député de l’archipel. Ce dernier explique avoir saisi la direction de la sécurité sociale et du ministère pour avoir une idée de la façon dont sera appliquée cette réforme.

On doit cette transparence aux gens de l’archipel. Stéphane Lenormand, député de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’application de cette réforme des retraites dans l’archipel pour les salariés du secteur privé devrait être abordée lors des discussions de la prochaine loi de finance de la sécurité sociale. Elles sont prévues en novembre prochain.

