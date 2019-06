EN DIRECT | Cérémonie de tradition de l’école des fusiliers marins et d’hommage aux 177 commandos Kieffer qui ont débarqué le 6 juin 1944, Colleville-Montgomery. https://t.co/D8g6IvUb6r — Élysée (@Elysee) June 6, 2019

René Autin et Georges Messanot, deux Saint-Pierrais parmi les soldats du D-Day

René Autin et Georges Messanot ont débarqué le matin du 6 juin 1944 à Sword Beach en Normandie. Les deux Saint-Pierrais membres du premier bataillon de Fusiliers Marins Commandos faisaient partie des 177 français menés par le capitaine de corvette Philippe Kieffer.Le Président de la République, Emmanuel Macron a décidé de rendre hommage ce jeudi à ces 177 soldats des Forces françaises libres.Marie-France Couëpel Autin et Josiane Autin, les filles de René Autin, se sont rendues sur place en Normandie pour participer aux manifestations célébrant l'anniversaire du débarquement.Juste avant leur départ, Martine Briand et Alain Rebmann les ont rencontrées.