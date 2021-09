Rentrée des classes : quel protocole sanitaire à Saint-Pierre et Miquelon ?

Les vacances scolaires se terminent dans l'archipel. Après la rentrée des professeurs ce jeudi 2 septembre et vendredi ce sont les scolaires qui retrouveront le chemin de l'école. Seront-ils soumis à des tests d'auto-dépistage, au port du masque et devront-ils être vaccinés ?

Marie-Paule Vidal •

La rentrée scolaire de ce vendredi 3 septembre pose bien des questions sur l’application du protocole sanitaire à Saint-Pierre et Miquelon.

Le protocole en place

Alors que la métropole va appliquer le niveau 2 dès le 2 septembre, les élèves du primaire et du secondaire de l’archipel vont devoir respecter le protocole de niveau 1. C'est le même que lors de la fin des classes en juin dernier. Tous les cours se déroulent en présentiel. Les activités physiques et sportives peuvent s’exercer sans aucune restriction.

Le port du masque

Concernant le port du masque, le niveau 1 du protocole sanitaire impose celui-ci en milieu clos pour les élèves à partir du collège. Mais en raison de la situation sanitaire actuelle sur nos îles, une certaine souplesse est tolérée. Les élèves ne souhaitant pas porter le masque pourront toujours assister au cours en présentiel.

Le test d'auto-dépistage

Lors de la rentrée, des tests d’auto-dépistage seront distribués aux élèves et au personnel par l'Administration territorial de santé et la Croix rouge. Ils sont non-obligatoires et devront être réalisés à domicile en présence des parents.

La vaccination contre la Covid-19

Les élèves âgés de 12 à 17 ans recevront un formulaire à remplir concernant la vaccination. Le but étant d'organiser une éventuelle séance spécifique dans les meilleures conditions pour les jeunes qui souhaitent se faire vacciner.

Les effectifs à Saint-Pierre dans les établissements scolaires

Pour cette rentrée 2021, 1043 élèves vont retrouver ce vendredi les bancs de l'école. Ils seront 530 dans le primaire, 513 dans le secondaire.

A noter qu'un poste de professeur de système métrique est vacant au lycée professionnel.

Les effectifs à Miquelon

Cette année, l'école du socle accueille 77 élèves. Ils seront 16 en maternelle, 35 en élémentaire et 26 au collège.

À lire aussi : Covid-19 : quelles démarches pour se rendre à Halifax au départ de Saint-Pierre et Miquelon ?