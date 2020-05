Une réouverture sous conditions pour l'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre

L'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre a rouvert ses portes au public cette semaine. L'accès aux locaux reste toutefois limité et des mesures ont été prises afin d'assurer le respect des gestes barrières.

Mehdi Elghazouani •

©saintpierremiquelon

Après plusieurs semaines de fermeture causée par le confinement, l'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre est de nouveau accessible aux usagers depuis cette semaine. Une reprise qui se fait toutefois sous conditions.L'accès aux locaux ne peut ainsi se faire que sur rendez-vous et reste réservé aux situations jugées urgentes qui ne peuvent être traitées par téléphone.Le site a également été aménagé afin de veiller au respect des recommandations sanitaires. Certains espaces ont par exemple été condamnés tandis que des vitres de plexiglas et un marquage au sol ont été installés dans les zones consacrées à l'accueil du public.Le reportage de Marie Daoudal et Flavie Bry.