Reprise des visites à la maison de retraite de Saint-Pierre

Après plus de 2 mois de confinement strict, les aînés de la maison Églantine peuvent de nouveau recevoir la visite de leurs proches à Saint-Pierre. Une organisation très stricte a été mise en place pour rompre l’isolement tout en protégeant les résidents.

Mathias Raynaud •

Des visites très encadrées

Secteur +1 41 14 73 Secteur 0 41 14 71 Secteur -1 41 14 70

Pas de contact autorisé

C’est une bonne nouvelle pour les résidents de la maison Églantine et leurs familles. Depuis ce vendredi 15 mai, les visiteurs sont à nouveau autorisés à pousser les portes d'un établissement placé jusqu'ici sous cloche en raison de la crise sanitaire et de la vulnérabilité du public qu'il abrite.Pour rendre visite à vos proches, il suffit de prendre rendez-vous par téléphone en contactant l'étage concerné entre 11h30 et 12h, 13h30 et 15h ou 16h30 et 18h aux numéros suivants :Un agent de la maison de retraite vous attendra ensuite au jour et à l'heure convenus au niveau de l'entrée CMP enfant pour vous faire signer une charte de responsabilité.Dans l'enceinte de l'établissement, le port du masque est obligatoire pour les visiteurs comme pour le personnel qui vous recommandera de respecter strictement les gestes barrières.Un seul visiteur est autorisé à la fois pour une durée de 30 minutes. La rencontre s'effectue dans une zone dédiée à côté du jardin d'hiver pour les résidents du 0 et du +1. Toutefois, aucun contact physique n'est possible avec vos proches. Si vous souhaitez leur transmettre un objet, il faudra le remettre au personnel qui se chargera de le désinfecter.L'objectif de cette organisation très stricte : Permettre aux aînés de sortir de leur isolement de manière sécurisée.