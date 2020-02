Saint-Pierre et Miquelon frappé par l'épidémie de grippe hivernale

Depuis quelques jours, les médecins de St Pierre et Miquelon constatent une très forte augmentation des consultations liées à la grippe. Cet hiver, l'épidémie serait même localement plus intense que dans l'Hexagone.

Frédéric Dotte •

"Malgré des données incomplètes, nous sommes déjà en nombre de cas au dessus des régions métropolitaines les plus touchées" - Damien Pognon, épidémiologiste

Seuil épidémique dépassé

Prévention : des mains toujours propres, et se toucher le visage le moins possible

Se laver les mains régulièrement, au besoin en utilisant un gel antibactérien.

Eviter le contact avec des surfaces communes

Ne pas se toucher le visage

Protéger les autres

tousser dans le pli de son coude

Rester à la maison

Ne pas envoyer ses enfants à l'école

Au Collège Saint Christophe de Saint-Pierre, quarante cinq des cent vingt quatre élèves étaient manquants en milieu de semaine. Une illustration de l'ampleur de l'épidémie qui a rapidement gagné en intensité. Les chiffres du réseau de veille local "Sentinelle" témoignent d'une forte augmentation des consultations pour symptômes grippaux.Avec trois cents cas pour cent mille habitants, l'ensemble des régions de l'Hexagone est passé en phase épidémique. A Saint-Pierre et Miquelon, la grippe a été l'an dernier plus virulente encore, avec au total dix pour cent de la population touchée.Depuis quelques jours, l'ensemble de la communauté médicale a été sensibilisée, et dans leurs cabinets les médecins généralistes rappellent les bons gestes afin de se prémunir.S'il est déjà trop tard cette saison pour se faire vacciner, quelques précautions simples permettent de limiter la propagation du virus :A la moindre suspicion de symptômes grippaux (fièvre, toux, faiblesse), il est conseillé de consulter un médecin, surtout aux personnes fragiles.Et faire le nécessaire pour protéger ses proches :Selon les données collectées jusqu'ici, l'épidémie devrait encore s'intensifier dans les jours à venir, jusqu'à atteindre son pic autour du 20 février.Le reportage d'Emilie Boulenger, Frédéric Dotte et Claudio Arthur, avec Damien Pognon, épidémiologiste à l'Administration Territoriale de Santé, et Ramon Campos, médecin généraliste au Centre de Santé.