À Saint-Pierre et Miquelon, les papas sont les plus forts, les plus beaux, les plus intelligents du monde

Ils ont quatre ans, six ans, neuf ans. Et ils nous ont confié tout l'amour qu'ils ont pour leur papa. À Saint-Pierre et Miquelon aussi, les enfants ne manqueraient pour rien au monde la fête des pères.

Frédéric Dotte •

Paroles d'enfants recueillies par Karim Baïla

" Tu es le plus fort du monde ! ". " Tu es le plus drôle, le plus gourmand, le plus beau et le plus brillant " ; " Mon papa je t'aime pour toute la vie ! "

©SPM la 1ère

" Le cadeau pour mon papa, c'est moi qui l'ai dessiné ! " ; " Moi j'ai fait un grand calendrier " ; " J'ai fait un bateau en origami, un petit phare en bois et une photo. Bonne fête des pères Papa ! "Cette année encore, les enfants de Saint-Pierre et de Miquelon ont redoublé d'originalité et de talent pour célébrer leur papa. Et devant nos micros, ils le disent de tout leur coeur...On aimerait avoir pour toujours l'âge des jeunes papas (ou mamans...), recevoir encore ces mots d'enfants, ces cadeaux en coquillages ou papier kraft. Et ne pas trop grandir, ou vieillir comme Mathieu, qui, lui, a reçu de son fiston... une bouteille de rhum. Bonne fête papa !D'autres témoignages, en images !