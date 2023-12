Ancien résident de Saint-Pierre et Miquelon, Simon Mary est le nouveau directeur de la sécurité publique aux îles de la Madeleine

Sapeur-pompier depuis vingt ans, Simon Mary a eu l'occasion durant sa carrière de faire un séjour de trois ans à Saint-Pierre et Miquelon. Aujourd'hui il est de retour en Amérique du Nord où il occupe le poste de directeur de la sécurité publique des Îles de la Madeleine.

Tout a commencé dans la ville d'Orléans, où Simon Mary et sa conjointe étaient établis. L'occasion s'est présentée de partir vers un territoire d'outremer jusque là inconnu pour le couple: l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Après quelques recherches, la décision est vite prise. Simon Mary devient alors conseiller en sécurité civile, à la préfecture. Localement, il a "des missions assez variées qui passent par l'inter-service, la formation des sapeurs-pompiers, et le soutien et le conseil aux élus et au préfet en matière de sécurité incendie, sécurité civile et gestion de crise."

Après trois ans dans l'archipel, l'heure est au départ avec un bilan plus que positif pour Simon Mary. "Ça a été une parenthèse inoubliable. On a tissé de vrais liens d'amitiés. Ça a même été difficile pour ma conjointe de partir tellement on y était bien" témoigne le pompier. Toutefois, pour des raisons professionnelles il était important pour Simon de retrouver une caserne et de réintégrer une équipe. Le couple s'envole donc de nouveau vers la métropole.

Mais à peine deux ans plus tard, le destin a ramené le pompier professionnel dans un archipel de l'Atlantique Nord, jumelé à la commune de Miquelon-Langlade: les îles de la Madeleine.

On a saisi l'opportunité, on s'est dit que c'était le moment Simon Mary

Un archipel canadien qui compte environ soixante-dix pompiers parmi lesquels la majorité est à temps-partiel. De ce fait, chacun a une mission spécifique. Des enjeux différents de la métropole et Saint-Pierre et Miquelon, mais qui donnent à Simon Mary des objectifs nouveaux dans sa carrière.

