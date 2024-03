Après verglas : réouverture de la route de l'anse à Pierre et journée de grattage

Après la tempête de jeudi et vendredi, place au déneigement et au grattage en centre-ville de Saint-Pierre. L'autre priorité du jour était de rendre accessible le quartier isolé de l'anse à Pierre.

Après une vigilance rouge pour verglas et orange pour neige, c'est bien le blanc de la neige qui recouvrait l'archipel ce samedi. Place au déneigement pour les services de la DTAM, de la Collectivité territoriale et de la commune avec comme priorité le quartier isolé de l'Anse à Pierre qu'il était impossible ou de manière hasardeuse de rallier jusqu'alors. Une voiture s'est même mise en travers de la route en tentant le passage.

Le reportage d'Aldric Lahiton et Marie Paturel :

©saintpierreetmiquelon

Grattage dans le centre-ville

Les traditionnelles pelles et grattoirs ont également fait leur retour dans le centre-ville de Saint-Pierre ce week-end. Mais avec une couche de glace plus imposante que d'habitude (1 à 2 centimètres sur les pare-brises et jusqu'à 4 centimètres au sol ou sur les éléments) et une importante accumulation de neige, la mission promettait d'être laborieuse.

Le reportage de Matéo Stephan et Marie Paturel :