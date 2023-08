Bientôt une deuxième production de fromages et yaourts à base de lait de chèvre made in Miquelon

Partager :

Depuis la mi-août, les Saveurs Fermières élèvent des chevrettes et boucs. L'entreprise miquelonnaise compte produire et proposer à la vente divers produits laitiers, notamment des fromages et yaourts. Elle devrait les commercialiser en avril 2024.

Marion Meyer et Arnaud Delayre •

Le cheptel est bien installé dans la bergerie des Saveurs Fermières de Miquelon. Les 37 chevrettes et 3 boucs sont arrivés lundi 14 août par bateau en provenance du Québec. Ce projet je l'ai toujours eu en moi parce qu'on a grandi chez mon papy où il y a toujours eu des animaux. Ketty Orsiny, gérante des Saveurs Fermières L'exploitation a été créée en juillet 2021. "Depuis 2021, on travaille sur ce projet familial. Ça se concrétise cette semaine avec l'arrivée des chevrettes". Ketty Orsiny travaille avec son mari Jean-Pascal. Leur objectif est de produire notamment des fromages, du lait et des yaourts. "Pour avoir du lait, il faut que les chèvres mettent bas, donc ça va être dans le premier trimestre 2024. Les premiers fromages devraient sortir en avril 2024", précise l'éleveuse. Les produits seront vendus partout dans l'archipel. Une entreprise familiale Pour monter son projet, Ketty Orsiny est partie se former dans l'Hexagone pendant 18 mois pour obtenir un brevet professionnel responsable d'entreprise agricole (BPREA). De retour à Miquelon, l'entrepreneuse a pu compter sur le soutien de la Collectivité territoriale, de l'Etat via l'Observatoire de l'économie agricole d'outre-mer et de sa famille. "Sans nos amis et notre famille, on n'en serait pas là". Reportage d'Arnaud Delayre et Jean-Noël De Lizaraga : ©saintpierreetmiquelon

