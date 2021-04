La pratique de la main nue fait son retour au trinquet de Saint-Pierre

Marie-Paule Vidal •

La pelote à l'honneur actuellement à Saint-Pierre et Miquelon. Après le tournoi Adiskidetasuna 2021 destiné aux dames et qui a vu la victoire de Nathalie Janil et de Lydie Koelsch, un tout autre tournoi vient de débuter au Trinquet de Saint-Pierre. Il s'agit de la première édition du tournoi de pelote à main nue organisée par la ligue locale.

Cinq équipes masculines sont engagées. Une manifestation sportive prometteuse pour cette discipline. Cela faisait plus de vingt ans qu'un tournoi de ce type n'avait pas eu lieu dans l'archipel.

©MARIE-PAULE VIDAL/XABI MENDY

Après seulement un mois d'entraînement, les joueurs sont très motivés, persévérants et ne craignent pas les petits bobos car selon Xabi Mendy, entraîneur de pelote basque et double vice-champion du monde de la discipline, la pelote à main nue est "la discipline la plus exigente [...] et les joueurs ont parfois mal à la main".

La différence avec beaucoup d'autres sports que j'ai pu faire, c'est que l'outil c'est nous, ce n'est pas la raquette donc on est plus sensible au niveau de la main, au niveau du corps. Henrick Thuret, joueur

Parmi les joueurs inscrits, il y a ceux qui retrouvent les joies de la compétition même si ce rendez-vous sportif se veut avant tout convivial.

Je tape dans la balle depuis longtemps, même tout seul. Je vais du côté du fronton et je joue seul le matin de bonne heure car y avait plus de joueurs. Mario Olano, passionné de la discipline

Qui des duos Simon Mary et Daniel Luberry, Henrick Thuret et Fabrice Hacala, Mario Olano et Claude Goïcoechea, Bruno Teletchea et Sébastien Plaa puis David Lamoureux et Thierry Artano remportera ce tournoi ? Réponse dans quelques semaines puisque les matchs s'étalent jusqu'à la fin du mois de mai.

Delphine Jeanneau et Allison Audoux ont assisté à l'un des matchs du tournoi Hobérénak.