D’importants travaux au foyer Marie Lescamela, à Saint-Pierre

La rénovation du foyer Marie Lescamela a débuté depuis plusieurs mois. Mis à disposition du Club de l’amitié, ces locaux du centre communal d'action sociale sont un important lieu de socialisation. La municipalité bénéficie d’une enveloppe de 950 000 euros de l’Union européenne.

Hélène Corbie •

« C’était trop petit, il fallait toujours déplacer les tables. C’est fatigant. La salle de billard va devenir la salle de cartes ; toutes les tables vont rester fixes. C’est du travail en moins. » Dorothy Planté, présidente du club de l’Amitié



L'extension terminée au printemps

Les 135 adhérents sont impatients de réinvestir les locaux du club de l’Amitié. Après-midis jeux de cartes, billard ou thé-dansant, les activités sont nombreuses au foyer Marie Lescamela. Commencés fin 2019, les travaux comprennent la construction d’une extension de 120 m². Cet agrandissement des locaux va faciliter l’organisation des activités pour les bénévoles.La bâtiment existant a lui aussi profité de la dotation du Fonds européen d’investissement pour 2019 et 2020, qui s’élève en tout à 950 000€. Le chantier comprend la toiture, l’isolation, les sanitaires, la menuiserie et la mise aux normes de l’électricité.« La première phase est quasiment terminée et l’électricité a été entièrement remise aux normes. Les travaux sont toujours en cours, mais l’extension du bâtiment sera complètement terminée pour le printemps », explique Jean marc Ruel, 2ème adjoint au maire, en charge des grands travaux et de la voirie.Le Club de l’Amitié publiera un message dès qu’une date de réouverture sera fixée.Le reportage de Linda Saci et Aldric Lahiton :