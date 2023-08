De la Tchéquie à la Polynésie, en passant par Montpellier avant Saint-Pierre et Miquelon : portrait d'Yvana Cattoen

Yvana Cattoen s'est installée à Saint-Pierre et Miquelon où elle s'implique dans le milieu associatif.

Après de nombreux déménagements, Yvana Cattoen et son mari s'installent à Saint-Pierre et Miquelon. Un lieu de vie qui leur permet de s'impliquer d'avantage dans le milieu associatif et sportif.

Marie Paturel •

Les voyages font partie intégrante de sa vie. Dès ses 25 ans, Yvana Cattoen quitte son pays d'origine la République Tchèque. Depuis, elle vit aux quatre coins du monde. Dernière destination : Saint-Pierre et Miquelon. À lire aussi : De la Guyane à Saint-Pierre et Miquelon : portrait d'Amazone et Frédérick Leidsman Un territoire qui ne lui permet pas d'exercer sa profession. Mais cette femme de douanier s'est très vite intégrée dans le milieu associatif - avec Femmes de Tous Horizons - et sportif en pratiquant le curling. Le plus important c'est de s'incruster dans la vie locale. Yvana Cattoen Après avoir grandi dans un régime communiste avec des frontières fermées, Yvana a toujours souhaité bouger. Dès qu'elle en a eu la possibilité, elle saute dans le premier bus, puis le premier train, le premier avion... Aujourd'hui elle en est à son dixième déménagement avec son mari. Dès mon plus jeune âge je n'ai pas arrêté de bouger. Yvana Cattoen Même si sa famille et son pays lui manquent parfois, Yvana n'échangerait pour rien au monde cette vie mouvementée à la découverte de nouvelles cultures. Son portrait réalisé par Carla Bucero Lanzi : ©saintpierreetmiquelon

