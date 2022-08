Dernières répétitions avant la Fête basque pour Orok-Bat

Plus que quelques jours avant la Fête basque. Le programme de la 39e édition a été dévoilé en début de semaine. Le coup d’envoi sera donné lundi 15 août. Cette année encore, le public pourra compter sur les prestations du groupe de danse Orok-Bat.

SPM La 1ère •

Cela fait plusieurs mois que la quinzaine de membres d'Orok-Bat s'entraîne en vue de la Fête basque. Cette année encore, l'association se produira sur la cancha lors de la 39e édition de la manifestation.

A lire aussi : Le programme de la fête basque dévoilé

C'est un moment tout particulièrement attendu par les danseurs : "On rencontre du monde et on met en place ce que l'on a vu toute l'année", explique Kareen Hacala, membre de l'association.

Cette année, il y aura deux représentations d'Orok-Bat pendant la Fête basque. Le lundi après-midi (...) et le dimanche vers midi Sonia Borotra, vice-présidente d'Orok-Bat

Anastasia Laguerra et Elise Marné ont assisté à l'un de ces entraînements :