Disparition du météorologiste Patrick Boez à l'âge de 60 ans

Lundi 3 mai en début d’après-midi, la disparition de Patrick Boez, météorologiste à Météo France, était signalée à la gendarmerie de Saint-Pierre et Miquelon. Moins d’une heure plus tard, il a été retrouvé, sans vie.

SPM la 1ère •

Une fois l’alerte donnée, les gendarmes de Saint-Pierre commencent les recherches pour retrouver Patrick Boez entre le cap à l’Aigle et le cap Rouge à Saint-Pierre. Sa voiture avait été repérée dans les environs.

Des recherches très brèves



Les pompiers et la SNSM se sont également joints à l’opération. “Hélas, les recherches se sont terminées par une issue dramatique”, commente le commandant Stéphane Gamet de la gendarmerie de Saint-Pierre et Miquelon. En moins d’une heure, le corps sans vie de Patrick Boez est retrouvé.

Il y a un dispositif conjoint qui a été mené avec les pompiers et les gendarmes, qui a permis de localiser le corps de la personne disparue. Stéphane Gamet

Une enquête judiciaire doit désormais tenter de déterminer les circonstances exactes de la mort de la victime. Patrick Boez est décédé à l’âge de 60 ans. Il était météorologiste à Météo France et sa collaboration était très appréciée à Saint-Pierre et Miquelon la 1ère où il animait l'émission Jambon Beurre depuis janvier 2006. Il était aussi un photographe talentueux et président d'associations sportives dans l'archipel.

Martine Briand et Flavie Bry ont assisté aux recherches.