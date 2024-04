Henri Lafitte et Philippe Apesteguy sont Sur le fil d'un duo

L'artiste Henri Lafitte sort un huitième album en duo avec Philippe Apestéguy. L'occasion de revenir sur les aspirations et inspirations du parolier saint-pierrais.

Alix Desse •

Un huitième album

Trente ans après Stella-Maris, son tout premier album, Henri Lafitte propose un huitième opus faisant la part large à ses souvenirs et à des tranches de vie : Sur le fil d'un duo. Pour ce recueil, l'artiste saint-pierrais collabore avec Philippe Apesteguy.

Henri Lafitte "aime le contact avec les gens" depuis ses premières scènes dans l'archipel en 1982. Il aura même parcouru l'hexagone pour faire découvrir ses textes et compositions. Philippe Apesteguy, de son côté, est bassiste et joue avec le groupe local Two by Six. Leur rencontre artistique remonte à 2020 et se poursuit à distance à cause de l'épidémie de COVID-19 et le confinement. Depuis quelques années, ils multiplient les représentations dans l'archipel.

Philippe Apesteguy et Henri Lafitte en concert en l'église des Ardilliers • ©SPM la 1ère

De l'écriture à la sortie de l'album

Avec ce huitième album, Henri Lafitte a retrouvé "le goût de l'écriture". L'auteur-compositeur-interprète a conçu l'album d'un bout à l'autre, jusqu’à la pochette ! Le passionné, qui a connu le magnétophone à bandes à ses débuts, a enregistré son nouveau CD, - il tient à ce format - à l'aide d'un microphone. Les moyens ne sont plus les mêmes mais la plume reste précise, descriptive et bien vivante. La pochette de l'album attire l'œil et apprendre les paroles sera simple puisqu'un petit livret est disponible, pour le plus grand plaisir des fredonneurs.

De l'écriture à la conception, Henri Lafitte a réalisé son huitième album • ©H.Lafitte

Pour découvrir les titres de ce nouvel album, Henri Lafitte et Philippe Apesteguy donnent rendez-vous aux mélomanes le dimanche 5 mai 2024 à 19h au local de la Mie des Mots. Sur le fil d'un duo est disponible à la vente à la librairie saint-pierraise ou directement auprès des artistes.

Henri Lafitte était l'invité de C'est vous qui l'dites ce lundi matin, il est revenu sur sa carrière et l'élaboration de son dernier album :