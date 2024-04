La performance de Chouky Laamel saluée par l'association "Et la vie continue"

Partager :

Chouky Laamel arrive au bout du Marathon des Sables, une traversée de 252 kilomètres dans le désert marocain. Il a décidé de faire cette course pour la bonne cause : chaque kilomètre effectué permet à l'association dédiée à d'accompagnement des personnes atteintes d'un cancer "Et la vie continue" de collecter des fonds.

Petit à petit, il approche du but. Le Saint-Pierrais Chouki Laamel s'est lancé le défi de braver le désert du Sahara lors de la 38e édition du Marathon des Sables. Une traversée avant tout solidaire puisque le pharmacien a choisi de courir pour récolter des fonds à destination de l'association "Et la vie continue". "C'est extraordinaire ! C'est un défi sportif et humain, il peut en être fier", affirme Isabelle Disnard, trésorière de l'association qui accompagne les personnes atteintes de cancer dans l'archipel. On est reconnaissantes, surtout que c'est lui qui nous a contacté et qui a insisté pour soutenir l'association. Isabelle Disnard, trésorière de l'association "Et la vie continue" 4 790 euros récoltés À 61 ans, le Saint-Pierrais réalise la course en catégorie vétéran 3. Ce vendredi 19 avril, il est arrivé au bout des 31 kilomètres de la cinquième étape en huit heures de course. Il se classe en 47e position dans la catégorie vétéran 3. Au total, Chouky Laamel a parcouru près de 233 kilomètres et couru pendant plus 71 heures. "Quand il m'a parlé de cette envie de faire le Marathon des sables il y a un an, je n'imaginais pas qu'il irait aussi loin. Bravo à lui !" s'étonne Florence Hacala, aussi membre de l'association "Et la vie continue". [Cette course, ndlr] représente aussi quelque part le parcours de soin, avec ce dépassement de soi... Même si c'est difficile, on est obligé d'aller de l'avant. Florence Hacala, membre de l'association "Et la vie continue" Grâce à cette performance, mais aussi à "la solidarité des habitants de Saint-Pierre et Miquelon", soulignent Isabelle Disnard et Florence Hacala, la cagnotte en ligne de l'association s'élève à 4 790 euros, mais elle reste ouverte encore pendant deux semaines. "Aucun centime ne va aller à Chouky, tient à préciser Isabelle Disnard. L'intégralité des fonds revient à l'association pour des soins de support aux malades, mais aussi des soins de bien-être, ou bien pour l'achat de perruques et de turbans." De son côté, Chouky Laamel doit terminer son circuit ce samedi 20 avril. Plus que 21,1 kilomètres à parcourir avant la ligne d'arrivée.

