La première édition du salon Insu'Livres à Saint-Pierre

Une dizaine d'exposants participait à la première édition du salon Insu'Livres le samedi 14 novembre 2020. Une manifestation consacrée aux auteurs de Saint-Pierre et Miquelon et ouverte au public.

Linda Saci •

Valentine Imohf, Lucien Girardin, Patrick Derrible et d'autres encore... ces auteurs de Saint-Pierre et Miquelon ont participé à la première édition du salon Insu'Livres, samedi 14 novembre 2020.



Au Francoforum, à Saint-Pierre, le public pouvait aller à la rencontre d'écrivains, artistes et photographes de l'archipel mais la météo maussade n'a pas encouragé la fréquentation du salon.

Une littérature de proximité



"J'aime bien revoir la rue où j'habitais et comparer avec maintenant", s'émeut Dominique Durassier, amateur de livres photos. Marin de profession, il est revenu à Saint-Pierre et Miquelon il y a un peu plus de deux ans dans le cadre de son métier. Lorsqu'il avait 4 ans, sa famille était venue s'installer sur l'archipel. Son père travaillait au service des phares et balises. De l'époque de la grande pêche et son passage sur le territoire dans les années 60, il garde de nombreux souvenirs. Ce salon était pour lui un moyen de retrouver des images familières.

Rapprocher les auteurs

La dimension du territoire favorise les échanges directs entre écrivains et lecteurs mais cette manifestation littéraire a également vocation à rassembler la communauté d'auteurs.



Parmi les temps forts de la journée : une table ronde sur le parcours du livre. "Cela permet d'échanger entre auteurs et de voir aussi ce qu'est le montage d'un livre", explique Valentine Imhof, auteur de plusieurs ouvrages et intervenante lors de cette table ronde. Egalement présentes : Caroline Dujardin, fondatrice de la maison d'édition Mon autre France et Anaïs Hébrard, auteure et metteur en scène de pièces de théâtre.



Trois intervenantes ont expliqué les grandes étapes de la création d'un livre. • ©Linda Saci





"Les personnages se manifestent" Valentine Imhof, auteur de romans sombres



L'auteur de polars noirs a partagé avec le public quelques étapes de son processus d'écriture. L'isolement nécessaire, la façon dont elle se sent "habitée" par l'histoire ou comment les personnages de ses ouvrages s'insinuent dans le fil de ses pensées. Valentine Imhof travaille d'ailleurs sur un nouveau roman sur fond historique dont le récit se déroule en Amérique du Nord.



Le reportage de Linda Saci et Jérôme Anger.



©Linda Saci

©Linda Saci