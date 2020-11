Les associations rendent un dernier hommage à Sébastien Legrain, victime d'un accident dans l'ancien "frigorifique"

Alors que Sébastien s'envolait pour son dernier voyage direction l'Hexagone, ses camarades d'associations ont tenu à le saluer une dernière fois, massés au bout de la piste de décollage.

Frédéric Dotte •

" C'était important pour nous de venir ici, voir l'avion décoller, avec le cercueil de Sébastien dans l'avion. C'est une histoire tragique, et c'est très difficile pour nous de ne pas avoir pu lui dire lui dire au revoir, et de lui témoigner qu'on pense fort à lui. " Maïwenn Hélène, présidente association "les Harfangs"

" Il était quelqu'un d'important dans les associations, il se mobilisait énormément, toujours actif, toujours souriant et là pour nous. C'est notre façon de lui montrer notre reconnaissance pour tout ce qu'il nous a apporté. Lui rendre un dernier hommage. " Thomas Detcheverry, vice -président association "les Vikings"

Ils s'étaient donné rendez-vous pour saluer une dernière fois leur ami. Sébastien Legrain est décédé la semaine d'avant, victime de la chute d'un mur dans l'ancien bâtiment frigorifique de Saint-Pierre , alors qu'il y installait du matériel pour l'association de tir à l'arc "la flèche boréale".Une quarantaine de personnes se sont retrouvées en bordure de la piste de décollage, afin d'assister au départ de sa dépouille ce samedi 22 novembre à bord de l'ATR d'Air Saint-Pierre.Depuis son arrivée sur l'archipel il y a 3 ans, Sébastien était devenu un élément fédérateur de nombreuses associations sportives et musicale de Saint-Pierre. Et ses camarades, qui n'ont pas pu lui dire adieu en raison de la crise sanitaire et de l'enquête en cours, ont choisi de se rassembler afin d'être au plus près de l'avion pour son dernier voyage.Les membres de "la flèche boréale" côtoyaient ceux du "SPM XV", des "Vikings", d'"Eklectik" et des "Harfangs". Tous saisis par l'émotion d'un drame auquel personne n'est préparé.Reportage de Frédéric Dotte et Hélène CorbieLe dernier voyage de Sébastien le conduit à Paris via Montréal. Dans le cadre de l'enquête, sa dépouille doit subir une autopsie de contrôle, avant de pouvoir être remise à la famille, dans le but d'être inhumée.