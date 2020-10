Près de 150 personnes rassemblées à Saint-Pierre en hommage à Samuel Paty

Deux jours après l’attentat survenu à Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne, près de 150 personnes se sont rassemblées, place du général de Gaulle à Saint-Pierre, pour rendre hommage à Samuel Paty, l’enseignant assassiné pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet.

Clémentine Baude •

« On veut apporter notre soutien à tout le personnel du collège, aux élèves… C’est aussi l’occasion de rappeler que nous sommes attachés à certaines valeurs : la laïcité qui est mise à mal, c’est un bien précieux. » Emmanuel Lemallier, au nom d’enseignants du lycée Emile Letournel

« L’école et notre métier sont frappés par la barbarie (…) La barbarie du terrorisme a frappé l’école de la République. Nous sommes effarés par tant de haine et de violence abjecte ».C’est un cri du cœur. Suite à l’appel des syndicats au niveau national, plusieurs enseignants du lycée Emile Letournel ont appelé à un rassemblement spontané, pour rendre hommage à leur collègue assassiné ce vendredi.De nombreuses personnes appartenant au corps enseignant ou simples anonymes ont répondu présent et se sont retrouvés ce dimanche soir. Alors que le soleil décline, vers 18 heures 45, près de 150 personnes écoutent un texte, déclamé par deux professeurs : "Nous rappelons notre attachement commun ainsi que notre détermination collective à ne rien céder aux obscurantismes, quels qu'ils soient, à ne rien céder à celles et ceux qui remettent en cause les valeurs de la République."Le discours a été suivi d'une minute de silence.Reportage sur place, Charlotte Boniteau, Clémentine Baude.