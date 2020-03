Le roman "Les voyages de Cosme K." de Philippe Gerin lauréat du prix du Récit de l'Ailleurs

Parmi les deux récits de voyage qui restaient en lice en finale du 12ème Prix du Récit de l'Ailleurs de l'archipel, les jurés lycéens et collégiens ont donc désigné "les voyages de COSME K." de Philippe GERIN comme lauréat cette année. Il leur a fallu plus d'une heure de débat pour les départager.

Un choix cornélien

Philippe Gérin bientôt à St-Pierre

Philippe Gérin : "Les voyages de Cosme K" Un jeune homme fuit son passé et trouve refuge dans l'errance. Au bord du cercle polaire en Norvège, sur les rives sauvages du lac Baïkal ou dans la modernité enivrante de Singapour, des inconnus l'accueillent avant que la route, pourtant, ne le reprenne. Tous l'appellent Cosme K. Alors qu'il aborde les confins du monde connu, son frère se lance sur ses traces pour réconcilier leur destin.

Traversé par la culpabilité et le pardon, un roman initiatique qui se déploie dans des paysages majestueux.

L'auteur signe ainsi son deuxième roman, aux éditions Gaïa.

Après de nombreuses lectures depuis la rentrée de septembre, il n'en restait finalement plus que deux. Deux ouvrages à départager en finale de la douzième édition du prix du Récit de l'Ailleurs. "D'autres vies sous la tienne" de Mérine Céco, et "Les Voyages de COSME K." de Philippe GERIN.Deux récits de voyages passionnants, le choix a donné du fil à retordre aux dix-neuf jurés collégiens et lycéens, attachés à les départager sur la qualité de l'écriture, l'originalité, mais aussi sur l'Ailleurs, géographique ou intérieur...Et après une heure de débats passionnés, ils ont donc tranché.Pour le plus grand bonheur de l'auteur. Comme le veut la tradition, Philippe Gerin sera donc invité pour une semaine sur l'archipel au printemps, afin de rencontrer les élèves.Le reportage de Claudio Arthur au lycée Emile Letournel de St-Pierre.