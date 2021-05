Des ateliers de dressage canin à Saint-Pierre et Miquelon

À proximité de l’étang de Savoyard à Saint-Pierre, des aboiements se font entendre. Une dizaine de chiens, âgés de deux à huit mois, et leurs maîtres se sont réunis, car c’est jour de classe.

Martine Briand et Aldric Lahiton ont assisté à la leçon :



Danièle Meubry, de l’association La Niche, explique que “dans l’école des chiots, on apprends les bases notamment le assis, le couché, le reste”, des tours que la plupart des canidés adultes savent exécuter. Il s’agit également de leur apprendre comment marcher avec une laisse, “qui est un exercice très difficile” concède Danièle Meubry.

On apporte aussi des conseils aux propriétaires, notamment sur la propreté, sur les soins qu’on peut avoir à apporter et sur le fait de manipuler régulièrement son chien pour que quand on va chez le vétérinaire il soit habitué à ce qu’on le manipule.

Danièle Meubry