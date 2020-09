Le duo Jean-Claude Hedbitch - Eugène Mahé remporte le Master SPM la 1ère de pétanque

Le master de pétanque SPM la 1ère s'est déroulé ce week-end, sous un soleil radieux. Les joueurs ont tout donné pour remporter la coupe. Au final, Jean-Claude Hedbitch et Eugène Mahé se sont imposés.

Agathe Tournoux •

Une finale à rebondissements

" On a joué contre une équipe qui était solide aussi, c'était pas chose faite . Je les félicite ! " Jean-Claude Hedbitch, vainqueur du master SPM la 1ère

©saintpierremiquelon

Le terrain du Cochonnet saint-pierrais a accueilli ce week-end du 12 et 13 septembre le master de pétanque SPM la 1ère. Jean-Claude Hedbitch et son partenaire Eugène Mahé ont arraché la victoire après un combat équilibré face à leurs adversaires, René Plaa et Tony Letiec.Les hommes en noir ont très bien démarré, infligeant un 7-0 dès la quatrième mène. Pendant ce temps, la doublette adverse redouble de malchance, à l'image de René Plaa qui heurte les cailloux sur ses lancers et de Tony Letiec qui manque ses tirs de peu.Les rouges reviennent finalement peu à peu dans la partie. Les deux équipes se sont battues jusqu'au bout. Les noirs remportent la victoire de peu au bout de la 13ème mène, avec un score de 13 à 11 pour Eugène Mahé et Jean-Claude Hedbitch.Une première belle victoire pour le président de Cochonnet saint-pierrais, après une rencontre à suspens, où tout pouvait basculer d'un moment à l'autre.Résumé de la finale avec Samuel Monod :