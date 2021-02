UNII, la toute nouvelle association lancée fin janvier a pour objectif de lutter contre les discriminations homophobes

A Saint-Pierre et Miquelon, l'association UNII entend lutter contre toutes formes d'exclusions et de discriminations fondées sur l'orientation sexuelle. Elle a également pour but de libérer la parole autour de ce sujet

Marie-Paule Vidal •

Elle a vu le jour très récemment. L'association UNII a été lancée fin janvier à Saint-Pierre et Miquelon. Sa création est née de différentes discussions entre des amis et d'autres personnes. Il s'agit d'une association LGBT+ ( lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres), le + correspondant aux autres minorités sexuelles.

Elle a pour objectif de lutter contre les discriminations, toutes les formes d'exclusion et les injsutices fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre.

Pour Julie Cormier, sa présidente " il est important que les personnes puissent s'identifier aussi et notamment sur l'archipel ".

On trouvait ça important qu'il y ait une association pour qu'il y ait de la visibilité et que les jeunes et les moins jeunes puissent libérer la parole sur ce sujet là Julie Cormier, présidente de l'association UNII

L'association UNII espère entre autre organiser des ateliers de sensibilisation destinés à tous ou encore des rencontres avec les jeunes du lycée et du collège, le but étant d'informer les gens sur les minorités sexuelles et pourquoi pas de changer les mentalités, le regard des autres .

Le fait qu'on essaie d'informer, ça va peut être permettre d'en parler un petit peu et d'ouvrir le sujet Nathan Lebailly, secrétaire de l'association UNII

Julie Cormier, présidente de l'association UNII et Nathan Lebailly secrétaire étaient les invités de Claire Arrossaména dans le journal télévisé du 9 février 2021.

L'association UNII regroupe à ce jour une cinquantaine de membres. Tout le monde peut y adhérer.

Vous pouvez contacter l'association à l'adresse suivante: unii.spm@gmail.com ou vous rendre sur les réseaux sociaux pour plus d'informations.