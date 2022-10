Semaine Bleue à Saint-Pierre et Miquelon : des jeux de société pour créer du lien entre les générations

Des jeunes et des séniors avaient rendez-vous ce samedi 8 octobre au Francoforum, pour passer du bon temps autour de jeux de société. Pas moins d'une trentaine de personnes a répondu à l'invitation de l'association La Guilde du Jeu et du Collège Saint-Christophe.

Redaction SPM •

S'amuser ensemble, peu importe la différence d'âge. Voilà le message que voulait faire passer les organisateurs de la Semaine Bleue 2022. Message reçu 5 sur 5, avec notamment cet atelier "jeux de société" au Francoforum, ce samedi 8 octobre.

Rassembler grâce au jeu

Il fallait parfois découvrir de nouveaux jeux, et de nouvelles règles. Apprendre à se concentrer, mais surtout apprendre à se rencontrer. "Au début on savait pas trop où aller, mais cette dame est venue, et on a commencé à jouer" raconte Camélia. Avec son amie Lutzi, elles passent un bon moment aux côtés de leurs aînés. "C'est important de rassembler les jeunes et les personnes âgées" continue la jeune fille.

"La Guilde du Jeu", organisatrice de l'événement, avait prévu tout un attirail de jeux pour permettre ces échanges. Des classiques, avec le fameux "Puissance 4", mais aussi quelques nouveautés pour apprendre à jouer ensemble, comme le "Baobab", un jeu où il faut rassembler le plus d'animaux possibles en équilibre. "J'ai demandé à ma mamie de venir, parce que je ne voulais pas venir toute seule" affirme Katell. Grand-mère et petite fille attablée, d'autres personnes les ont d'ailleurs rejointes.

Une trentaine de personnes a participé à cet événement hier, car le jeu rassemble toujours, quel que soit l'âge. "Il faut montrer l'intérêt que l'on a pour les personnes âgées, montrer qu'on pense à eux" clame Corentin Daguerre, vice-président de l'association "La Guilde du Jeu", tout en affirmant que les jeux installés aujourd'hui peuvent être pratiqués par tout le monde.

Des vieux jeux remis au goût du jour

Les plus jeunes ont pu découvrir les vieux jeux de société, ceux qui occupaient leurs aînés il y a des années de cela. Illustration, avec le "Vocabulon", pour apprendre l'orthographe de manière ludique. "On prend des collégiens avec des retraités pour découvrir des jeux. On essaie d'éviter les jeux connus. Le Vocabulon existe depuis 1990, mais désormais, ses règles sont un peu modifiées. Là, c'est la version originale" détaille Raphaël Michel, membre du comité de "La Guilde du Jeu".

Une opération réussie, loin des écrans, et grâce à la Semaine Bleue. Regardez le reportage de Mathias Raynaud et Jérôme Anger.