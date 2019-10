Semaine bleue : convivialité et apprentissage autour d'un repas

Repas semaine bleue

Ils se sont activés toute la matinée pour que tout soit parfait. Les élèves de SEGPA du collège Saint-Christophe ont ce matin cuisiné pour leurs ainés.Au menu : nid de verdure et son chèvre au miel, boeuf bourguignon et crêpe fruitée et duo sucré. C'est avec coeur et intérêt qu'ils ont préparé ce repas dans le cadre de la semaine bleue mais aussi dans le cadre de leur apprentissage.Ce repas est non seulement un moment de convivialité, c'est aussi l'aboutissement d'un projet pédagogique. Aux côtés de leur enseignante, Florianne Detcheverry, les élèves y travaillent sans relâche depuis la rentrée des classes. Ce midi 14 personnes âgées ont répondu à leur invitation et se sont régalées. De quoi rendre fier les élèves et toute l'équipe enseignante.Le reportage de Claire Arrossaména et Alain Rebmann