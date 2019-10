Escapade à l'île aux marins Semaine bleue En route pour l'île aux marins © Claire Arrossaména

Semaine bleue Le brouillard s'est levé sur l'île aux marins qui attend ses visiteurs © Claire Arrossaména

Semaine bleue Un après-midi de visite et de balade © Claire Arrossaména

Semaine bleue Le musée Archipélitude est ouvert ainsi que toutes les structures de l'association SPA © Claire Arrossaména

Semaine bleue L'île aux marins restera l'un des temps forts de cette semaine bleue © Claire Arrossaména Préc.

Suivant Plein écran









Un événement incontournable

Semaine bleue : une escapade à l'Île aux Marins pour terminer en beauté

La semaine bleue se termine en beauté : sous le soleil et dans la bonne humeur. En petits groupes, les personnes âgées arpentent les allées herbeuses de l'île en quête de souvenirs et de bon temps. Pour l'occasion, tous les bâtiments de l'association Sauvegarde du Patrimoine de l'Archipel sont ouverts. L'école, l'église, la maison Morel : nos aînés apprécient la sortie. Annulée l'an dernier en raison des mauvaises conditions météorologiques, la sortie à l'Île aux marins était très attendue.Parmi la cinquantaine d'activités proposées tout au long de cette semaine, l'après-midi à l'île restera sans doute l'un des moments phare de l'édition 2019. Parties de carte, thé dansant, bal, bingo, repas intergénérationnel, cinéma : il y en a eu pour tous les goûts.Événement important de la vie locale, la semaine bleue est l'occasion pour beaucoup de briser la solitude et de sortir du quotidien. Elle permet aussi de porter un autre regard sur nos aînés qui ont tellement de choses à nous transmettre, à nous dire et avec qui il est toujours plaisant de partager un moment.A l'Île aux marins, le reportage de Claire Arrossaména et Flavie Bry :