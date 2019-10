Le programme de la Semaine Bleue à Saint-Pierre

La place des personnes âgées au coeur de la société.La Semaine Bleue permet de sensibiliser et informer le public sur les difficultés rencontrées par les seniors.C'est aussi un moment pour permettre à ces derniers de participer à d'autres activités et de faire des rencontres, notamment intergénérationnelles.A Saint-Pierre et Miquelon, chaque année, de nombreux rendez-vous leurs sont proposés. Pas moins d'une cinquantaine d'animations sont au programme du 7 au 13 octobre 2019 sur le territoire.Voici le programme à Saint-Pierre.