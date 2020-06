Solidarité : la boucle du diabète organisée pour la première fois à Saint-Pierre

La boucle du diabète, qui permet chaque année dans l'hexagone de récolter des fonds pour la recherche contre cette maladie, est organisée pour la première fois ce samedi 6 juin à Saint-Pierre. Les participants pourront prendre le départ chacun de leur côté.

« Il n’y a pas d’horaires à respecter, pas de lieux. C’est vraiment comme les gens le sentent. (…) Il faut juste pouvoir justifier le résultat par une application. » - Stéphanie Thompson

Pour tous les niveaux

« Ils peuvent faire des tours de pâtés de maisons s’ils veulent ou faire six fois le tour de Saint-Pierre, ce n’est pas un souci. S’ils veulent courir à 5 heures du matin, ce n’est pas un problème non plus. Du moment qu’on est capables de le faire dans la journée du 6 juin. » - Stephanie Thompson

Courir pour la bonne cause

S’adapter. C’est le choix qu’ont fait les organisateurs de la boucle du diabète sur le plan national. Pour remplacer le rassemblement sportif et solidaire annulé à cause de la Covid-19, une course virtuelle a été mise en place. Stephanie Thompson, présidente de l’association des diabétiques de Saint-Pierre et Miquelon, a décidé de relayer l'événement dans l'archipel.5 km, 10 km, semi-marathon ou même marathon : à chacun sa distance. Après s’être inscrit gratuitement sur le site de l’organisateur, Type 1 Running Team, les coureurs récupèrent un dossard.À la fin de la course, il faut pouvoir justifier la distance courue grâce à une montre connectée ou à une application : l'organisation a prévu des lots à gagner.Avec ce nouveau défi sportif, l'association Diabète SPM espère sensibiliser les habitants de Saint-Pierre et Miquelon à la maladie. Pour l’occasion, il faut courir en bleu, la couleur du diabète. Promouvoir une activité physique adaptée pour les personnes souffrant de la maladie est aussi l’un des objectif de cet événement national. Stéphanie Thompson insiste : « Il ne faut pas oublier que le diabète touche chaque famille. »