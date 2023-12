Téléthon 2023 : une pièce de théâtre jouée à la bibliothèque de Saint-Pierre pour sensibiliser

Flora, Pascale, Bianca, Corinne et Cédric sont des comédiens amateurs. Pour le Téléthon 2023, ils ont décidé de donner de leur temps pour récolter des dons.

Céline Latchimy-Irissin / Solène Anson •

Ces dons aideront pour la recherche contre les maladies rares. Ces comédiens amateurs se mobilisent pour le téléthon à travers la pièce "Des rides et vous", jouée une nouvelle fois à la bibliothèque de Saint-Pierre jeudi 7 décembre. "Avec humour, on essaie de parler du temps qui passe, de l’âge et des choses du quotidien" souffle Cédric Lebailly.

Depuis une quarantaine d’années, Flora, l’une des actrices donne vie à des personnages. Mais cette participation à ce rendez-vous annuel pour l’espoir et la solidarité a une résonnance particulière pour la comédienne amateure.

Ça faisait plusieurs années que j’avais envie de réaliser un défi théâtral pour le Téléthon. Cette année, les conditions étaient réunies. Flora Dérible

Le reportage de Solène Anson et Arnaud Delayre :