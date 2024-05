TÉMOIGNAGES. Les proches de Rose, atteinte du syndrome de Williams-Beuren, une famille très soudée

Partager :

"On veut juste qu'elle soit le plus autonome possible". C'est le souhait d'Érika et de Jérome Folquet, les parents de Rose, âgée de 4 ans et atteinte du syndrome de Williams-Beuren. Pour financer la recherche sur cette maladie, l'association Autour des Williams organise ce lundi 20 mai une fête foraine.

Ce sont des témoignages rares et chargés d'émotions, celui d'une famille de Saint-Pierre dont la fillette de 4 ans est atteinte du syndrome de Williams-Beuren, une maladie génétique rare liée à la perte d'un petit fragment du chromosome 7. Cette maladie identifiée pour la première fois au début des années 60 porte les noms du cardiologue néo-zélandais Williams et du cardio-pédiatre allemand Beuren. À lire aussi : Depuis 2019, l'association "Et la Vie continue" au service des personnes atteintes d'un cancer Elle provoque un retard du développement psychomoteur, des anomalies cardiaques et vasculaires et d’autres symptômes qui diffèrent selon les individus. 3 000 personnes environ en sont atteintes en France, 300 000 dans le monde. C'est aussi le cas d’une petite fille de l’archipel, Rose. Le syndrome de Williams-Beuren a été diagnostiqué à l'âge d'un an et demi. On a bien pris la nouvelle. On était préparé à cela et on était prêt à l'accompagner au mieux dans son quotidien pour l'aider à surmonter toutes les étapes tout au long de sa vie comme un enfant normal. Jérome Folquet, papa de Rose Rose est une passionnée de hockey sur glace. Elle pratique le tae kwondoe depuis septembre 2023. Le club Hong Sang nae avait même invité dernièrement les Pandas et les Dragons à faire des bulles pour Rose et tous les enfants atteints du syndrome de Williams-Beuren. Les bulles étaient le symbole des quelques gènes en moins. À lire aussi : Trouble du spectre de l'autisme : Du diagnostic à la prise en charge, quelles étapes dans l'accompagnement ? Ce lundi 20 mai, une fête foraine est organisée dès 14 heures au stade Léonce-Claireaux. Au programme de cette après-midi dans le cadre de la journée internationale du syndrome de Williams-Beuren , structure gonflable, jeux et surprises. Un tarif de 10 euros est demandée pour les enfants. L’argent récolté sera reversée à l’association Autour des Williams qui finance la recherche sur cette maladie.

