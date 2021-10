Trente jeunes de la section sportive de hockey sur glace préparent la saison à venir

Depuis la rentrée des classes en septembre, la section sportive de hockey en partenariat avec l'éducation nationale se retrouve deux fois par semaine pour travailler les techniques de jeu avant de pouvoir pratiquer la discipline sur la glace.

Marie-Paule Vidal •

Depuis quatre ans maintenant la ligue de hockey sur glace de Saint-Pierre et Miquelon organise des entraînements avec la section sportive du collège et du lycée. Cette année, trente jeunes de la sixième à la terminale sont inscrits. Tous se retrouvent deux fois par semaine pour des entrainements hors glace qui allient valeurs sportives et humaines.

Endurance, cardio, gainage, renforcement musculaire, le programme est physique mais nécessaire. Il est concocté par Patrick Foliot.

Tout ce qu'on présente, ce sont des exercices qui vont ou qui améliorent leur développement au niveau du hockey sur glace. Patrick Foliot, entraîneur de la section sportive de Hockey

Et impossible de commencer l'entraînement sans un traditionnel échauffement pour éviter les blessures. Comme l'explique l'entraîneur: "il faut travailler la mobilité des pieds, la vitesse, le cardio. Les jeunes doivent aussi manier le palet et la crosse pour faire travailler les mains".

Certains licenciés de hockey trouvent dans ces entraînements spécifiques une source de motivation supplémentaire.

Je viens pour m'améliorer au hockey pour le cardio mais aussi pour partir à l'étranger jouer au hockey plus tard. Théo, élève de la section sportive de hockey

Allison Audoux et Jérôme Anger ont assisté à l'un des entrainements.