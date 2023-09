Tribunal correctionnel : étude de la responsabilité d'une entreprise après un accident du travail

Après une pause estivale de deux mois, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a repris du service cette semaine. Ce mardi 20 septembre, plusieurs affaires étaient jugées, comme menace sur mineur. Ou encore une affaire de blessure involontaire et de violation manifestement délibérée selon la justice dans le cadre du travail.

Philippe sans •

Le tribunal correctionnel a examiné les circonstances d'un accident de travail survenu en février 2021. Celui-ci avait eu pour conséquence l'amputation de la jambe d'un salarié.

L'entreprise et son représentant étaient entendus pour blessures involontaires et non-respect des obligations de sécurité au travail. Les précisions de Linda Saci et d'Elise Marné :