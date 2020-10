Un atelier zumba au bénéfice de l'association "Et la vie continue"

L'association Gym Tonic a organisé un atelier zumba ouvert à tous les niveaux ce samedi. Objectif : récolter des fonds pour l'association "Et la vie continue", qui accompagne notamment les femmes atteintes d'un cancer du sein.

Clémentine Baude •

"J'ai essayé de faire le moins de pauses possible parce que le cancer ne prend pas de pause." Elena, 11 ans, participante



Se dépenser, mais surtout aider l'association

©SPM la 1ère

La sono tourne à plein régime. Le coach donne de la voix, passe dans les rangs pour encourager, "allez, allez". Chacune s'exécute.Le niveau de danse importe peu. Ce samedi, on se défoule pour la bonne cause.Une trentaine de femmes ont bénéficié d'un cours de deux heures de zumba. "En place, s'il vous plaît", au fil des minutes, les chansons s'enchaînent, le coach Uriel encourage. Toutes se sont habillées en rose pour l'occasion.Des rires fusent, plusieurs essayent de comprendre les mouvements, certaines se dérident, d'autres sont très à l'aise.Des sauts, des rotations, des petits pas, des mains levées, mais surtout tous les muscles sollicités. Une après-midi pour se dépenser physiquement et lâcher prise. L'entrée était ouverte à toutes et tous moyennant une cotisation d'au moins 10€. À la suite de l'événement, les dons collectés ont été reversés à l'association "Et la vie continue".Reportage réalisé par Clémentine Baude.