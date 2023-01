Un élève de seconde professionnelle hôtellerie et restauration en immersion dans la cuisine du Fulmar

Pendant trois semaines, le vaisseau de la marine Nationale accueille un apprenti cuisinier. Cantin, élève au lycée professionnel a choisi le Fulmar pour son premier stage de l'année. Il assiste la cheffe cuisinière, fraîchement arrivée dans l'archipel.

Marie-Paule Vidal •

Un élève de seconde du lycée professionnel de Saint-Pierre et Miquelon fait actuellement ses classes à bord du navire de la marine nationale. Le jeune cuisinier de la section hôtellerie et restauration met les petits plats dans les grands à bord du Fulmar. Et faire la cuisine sur un navire, n'est pas chose aisée.

Ce n'est pas du tout comme dans un restaurant. Il y a le fait d'être sur la mer, le fait de tout faire avec les conditions justement des vagues. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer, donc j'ai fait les démarches pour faire mon stage sur le Fulmar. Cantin, Élève en seconde professionnelle métiers de l'hôtellerie-restauration

Et c est Maître Natacha qui a la tâche de le guider dans la réalisation des plats. Au menu du jour, blanquette de la mer et tarte aux pommes maison.

La cheffe cuisinière est là pour un remplacement d'un mois, mais elle s'est vite adaptée à la petitesse de la cuisine. Un lieu très restreint qui ne semble pas déranger Cantin non plus.

Ça me fait plaisir qu'il ait pu faire son stage ici et découvrir ce que l'on vit. Maître Natacha, Cheffe de la cuisine du Fulmar

Outre la cuisine, Cantin a également participé en tant qu'observateur aux activités à bord du bateau.

Elise Marné et Gaël Ho-A-Sim ont accompagne le jeune apprenti cuisinier sur le navire.