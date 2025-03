Un évènement 100 % en ligne pour la quatrième édition du Grand Salon de l'Autisme Ideereka

Les 5 et 6 avril prochains se tiendra le Grand Salon de l'Autisme. Entièrement proposé en ligne, il sera relayé à Saint-Pierre par l'Agence Territoriale de Santé. Un week-end d'information sur l'autisme, animé par des experts pour sensibiliser, partager et découvrir de nouvelles perspectives. Un rendez-vous donné à la Micro-Folie de Saint-Pierre.

Né de la contraction entre "idée" et "eurêka", la plateforme Ideereka existe depuis 2017 dans le but d'accompagner professionnels et familles concernées par les troubles neurodéveloppementaux dont le TSA (Trouble du Spectre de l'Autisme). Formations, ateliers et outils sont mis à disposition dans un seul but : tenir compte des besoins spécifiques de chacun, une chose essentielle quand on parle d'inclusion.

Nous créons des ressources hors-du-commun qui aident enfants et adultes avec des besoins spécifiques à s’épanouir. Nous pensons que chacun d’entre eux a droit à des solutions qui correspondent parfaitement à leurs besoins particuliers.

Organisateurs du Grand Salon de l'Autisme, Antonin Fauret, co-fondateur d'Ideerêka, et ses équipes misent, sur le 100% en ligne pour cette quatrième édition et se félicite que l'évènement s'étende jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon cette année. Selon Antonin, l’archipel bénéficie d’un moment fédérateur qui rapproche les familles, les aidants et les professionnels et qui les encourage à se former, à échanger et à déconstruire certains préjugés sur l’autisme.

La plateforme Ideerêka a annoncé avec joie la présence du Grand Salon de l'Autisme 2025 à Saint-Pierre et Miquelon. • ©Ideereka

Les 5 et 6 avril prochain, la Micro-folie de Saint-Pierre proposera donc des conférences qui se déclineront autour de quatre grands axes : la vie affective et sexuelle, les loisirs, la perception de l’autisme dans la société et l’impact des technologies de pointe.

En direct ou en replay en raison du décalage horaire avec la France métropolitaine, le Grand Salon de l'autisme se félicite d'avoir réussi à dépasser les frontières géographiques pour offrir ces échanges à un territoire où il est souvent compliqué de faire venir des experts. À la suite de l'évènement, l'ATS et la mairie souhaitent même renforcer cette démarche de sensibilisation à l'autisme auprès de tous les publics.

