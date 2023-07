Un jeu de piste à la découverte de la ville pour les jeunes de Saint-Pierre

Pour mieux faire connaître sa ville, la commune de Saint-Pierre a imaginé et organisé, en ce début de vacances scolaires, un jeu de piste pour la jeune génération. Une vingtaine d'adolescents a pris part à cette première journée d'animations. La première d'une longue série cet été dans l'archipel.

Sony Chamsidine •

Des idées d'occupations en plein air en cette période de vacances, la ville de Saint-Pierre n'en manque pas. En ce début de congés scolaires, la commune a donné le coup d’envoi de son programme estival pour les adolescents. Une première journée d’animations était organisée ce lundi 10 juillet par la mairie de Saint-Pierre au parc multi-activités. Au programme pour la vingtaine de jeunes présents, âgés de 9 à 14 ans, un jeu de piste.

Deux équipes se sont formées dans le cadre de cette activité avec plusieurs défis à relever, où se mêlent enquête et énigmes, dans le but de mieux connaître la ville de Saint-Pierre. Non sans difficulté "On galère encore un petit peu" pour résoudre des énigmes, révèle une des participantes.

À lire aussi : Pendant l'été, le centre aéré de Saint-Pierre fait le plein d'activités

Les jeunes ont parcouru la ville durant tout l'après-midi. Malgré la fatigue, les jeunes sont ravis de l'expérience. "Nous n'avons pas grand-chose à faire en ce moment" avoue un autre participant " du coup c'est bien de faire des activités".

La première animation d'une longue série

L'objectif pour la municipalité est de "pouvoir proposer des activités pour occuper leur journée" indique Louka, un des animateurs de cet évènement. D'autres animations sont en cours de préparation afin que les jeunes de l'archipel puissent passer un bel été.

Reportage Arnaud Delayre et Marie Paturel.