Un lundi de Pâques en plein air à Saint-Pierre et Miquelon

Il y avait comme un air de printemps ce lundi 10 avril à Saint-Pierre et Miquelon. Si le soleil était au rendez-vous, le froid aussi ce qui n'a pas empêché les promeneurs de profiter du jour férié pour s'oxygéner et pour les plus jeunes de partir à la chasse aux œufs organisée par la Foulée des Îles

Marie-Paule Vidal •

Sur le site dit de la Pointe blanche, une ribambelle d'enfants à la recherche des 3 000 œufs cachés par les bénévoles de la Foulée des Îles. L'association organisait ce lundi 10 avril sa traditionnelle chasse aux chocolats. C'était la sixième édition. Ambiance sur place avec Carla Bucero-Lanzi et Gaël Ho-A-Sim Et en ce jour de repos, les promeneurs étaient nombreux à se balader à plusieurs endroits de Saint-Pierre et de Miquelon. C'était notamment le cas du côté du phare de la Pointe Blanche à profiter du soleil. Un site qui a été rénové et qui a été inauguré il y a un an environ. Céline Latchimy-Irissin et Gaël Ho-A-Sim.

