Un spécialiste de l'éducation positive en mission à Saint-Pierre et Miquelon pour une série de rencontres

Le service d'action sociale de la CPS organise plusieurs rencontres à destination des professionnels, des familles et des jeunes sur le thème de l'éducation positive.

Rachelle Girardin

Après avoir mené un diagnostic en 2019, la collectivité territoriale, les deux mairies de l'archipel, la CPS ainsi que l'Éducation Nationale ont élaboré un plan territorial enfant - jeunesse. C'est dans le cadre de la mission "Bien grandir à SPM" que Rino Levesque sera sur le territoire. Rino Levesque est le fondateur de Bonheur à l'école. Il propose depuis plusieurs années une approche "école communauté". Leur concept : "plus de bien-être donne plus d'engagement donc plus de réussite à l'école".



À Saint-Pierre et Miquelon, l'éducation bienveillante est une thématique travaillée depuis quelques années au sein du service d'action sociale de la CPS. Ce sera le thème abordé dans les différentes rencontres proposées au public.

L'éducation positive c'est une méthode d'éducation, une manière d'accompagner les enfants dans la non violence, avec beaucoup de bienveillance et le respect des besoins de chacun Aurore Vigneau

Durant cette mission, des conférences avec des institutionnels sont prévues, mais aussi des temps d'échanges avec les parents et les enfants. Voici le programme :

- Une conférence à destination des familles, samedi 25 juin de 10h à midi au Café l'essentiel Créations Effet-mer.

- Une conférence à destination des professionnels, lundi 27 juin de 18h à 19h30



Les enfants et les jeunes sont également conviés à des temps d'échanges ce samedi 25 juin en après-midi au café l'essentiel Créations Effet-mer. Et mardi 28 juin, une rencontre est programmée à Miquelon avec l'objectif d'obtenir leurs avis et leurs idées.

