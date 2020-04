Une étudiante en journalisme saint-pierraise impliquée dans un nouveau média en ligne

Des étudiants en journalisme ont décidé de lutter contre l'inactivité causée par le confinement en lançant Bonsoir, leur propre média en ligne.

Mehdi Elghazouani •

20h 🍻 Rendez-vous avec ⁦@PaturelMarie⁩ dans la petite ville de Niort où une équipe de surveillants de collège s’organise pour assurer l’accueil des enfants du personnel soignant. Entre accompagnement scolaire et improvisation, Carla témoigne. https://t.co/YONZ9e5MCd — Bonsoir! (@Bonsoir_Media) April 7, 2020

©saintpierremiquelon

Lancé le 31 mars, le media en ligne Bonsoir est un projet porté par une dizaine d'étudiants en journalisme. Un projet auquel prend part la Saint-Pierraise Marie Paturel aux côtés de ses compagnons de promotion parisiens.À travers des articles publiés sous la forme de rendez-vous quotidiens, l'équipe se donne pour mission d'informer "avec les moyens du bord" en s'appuyant sur les réseaux sociaux et tous les outils que leur offrent les nouvelles technologies. Pour illustrer leurs articles, les journalistes peuvent également compter sur le précieux soutien d'artistes et dessinateurs.Le reportage d'Adrien Develay et Alain Rebmann.