La Croix-Rouge de Saint-Pierre et Miquelon va proposer une formation de sauvetage aquatique

Association d'aide humanitaire, la Croix-Rouge française a pour missions fondamentales l'urgence, le secourisme, l'action sociale, l'action internationale et la formation. À Saint-Pierre, l'une des missions principale est de former la population aux gestes de premiers secours.

Chloé Borotra •

Mise en place à Saint-Pierre et Miquelon en 2004, la Croix Rouge compte une trentaine de bénévoles localement. C'est autant de personnes qui se relaient pour assurer la sécurité des habitants.

La Croix-Rouge est présente lors d'évènements tels que les 25Km de Miquelon, le Dunefest et autres évènements sportifs et culturels. Le reste de l'année, certains membres de l'association offrent également de leur temps en formant ceux qui le désirent, professionnels et particuliers, aux gestes de secours.

Chaque année en France, ce sont environ 150 000 personnes qui sont formées par la Croix-Rouge.

Il y a la formation Prévention et secours civiques de niveau 1 mais aussi prochainement, le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique. Ces formations sont accessibles à tous, ou presque.

Il y aura des tests d'aptitudes à la nage fin janvier [...] mais il faut quand-même être suffisamment bon nageur pour s'inscrire au BNSSA Pascal Michel

Pour les autres formations, certaines peuvent accueillir les adolescents, dès douze ans.

Pour contacter la Croix-Rouge de Saint-Pierre et Miquelon, appelez le 55 67 67.

Sophie (Présidente de la Croix-Rouge) et Pascal Michel, étaient les invités de C'est vous qui le dites: le 12 janvier dernier.