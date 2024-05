Une projection très instructive du documentaire "Grand Colombier" pour des écoliers de Saint-Pierre

Les élèves de Saint-Pierre ont participé à un cours un peu particulier ce lundi 27 mai. Des primaires ont pu découvrir le Grand Colombier au travers d'un film événement projeté au Centre culturel et sportif.

Ce n'est pas dans une salle de classe que certains élèves de Saint-Pierre avaient cours ce lundi matin, mais dans la salle de cinéma pour vivre un moment d'évasion.

Projeté sur grand écran, la découverte en mer et dans les airs du Grand Colombier, avec un accent tout particulièrement mis sur ses résidents : macareux moine, Guillemots de Troïl, pingouins torda.

Les réalisateurs du documentaire, Raphaëlle Chabran et Clément Magnetto, ont souhaité toucher un large public jeune. Car au-delà du voyage offert par les belles images, "Grand Colombier" est un documentaire qui invite à réfléchir sur la préservation de la riche biodiversité de l'archipel, et plus particulièrement de ce site singulier.

Reportage de Léna Thobie-Gorce et Jérôme Anger.