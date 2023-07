Une rencontre ASM-ASSP soldée par un match nul au stade de l'Avenir de Miquelon

La rencontre a débuté dans la brume samedi 1er juillet à 14h45 au stade de l'Avenir, à Miquelon. L'ASM recevait l'ASSP dans le cadre de la troisième journée de la coupe du Rotary.

La rencontre fut très serrée : 1 partout à l'issue de la première période avec des buts réalisés par Endika Alvarez et Hugo Gaspard.

En deuxième mi-temps, l'attaquant miquelonnais Hugo Gaspard transforme un pénalty. L'ASSP revient au score grâce au pénalty réussi de Maël Kello en fin de match.

Score final : 2 partout. Ce résultat satisfait Thibault Matusiak, l'entraîneur adjoint des Verts, qui conservent ainsi la tête du classement général de ce championnat avec 3 points d'avance. "On s'attendait à une grosse adversité en venant ici. On savait que le match ne serait pas facile. Notre priorité était de ne surtout pas perdre donc le fait de revenir avec les points du match nul est déjà une source de satisfaction".

Du côté de l'ASM, l'entraîneur tient à féliciter ses joueurs.

C'était pas facile et on a fait 90 minutes où il y a eu beaucoup de possibilités. On s'est créé énormément d'occasions surtout sur la première mi-temps. On a mis en difficulté cette équipe.