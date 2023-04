Une semaine de stage animée par un entraîneur chevronné au club de karaté de Saint-Pierre

Le club de karaté de Saint-Pierre reçoit en ce moment Michel Kervadec, 7e dan. Au programme de ses interventions : enseignement technique et conseils pédagogiques. Il vient d'être nommé conseiller technique régional.

Delphine Jeanneau •

C'est la seconde fois que Michel Kervadec vient partager son expérience du karaté dans l'archipel. Toute cette semaine, le 7e dan dispense ses conseils techniques et pédagogiques aux licenciés du club de Saint-Pierre.

Aider les ceintures noires ou les motiver à être des transmetteurs Michel Kervadec

Un accompagnement à distance

Un partage qui devrait se prolonger encore puisque Michel Kervadec vient d'être nommé conseiller technique régional. "Cela consiste à accompagner le développement et la promotion de l'activité", explique Michel Kervadec.

À lire aussi : Les valeurs du karaté, les licenciés adhèrent à Saint-Pierre

Un accompagnement qui se fera à distance, "avec des moyens modernes (...) , une partie en visio, d'échanges par téléphone et du présentiel au moins une fois par an ou an et demi si nécessaire (...)".

Michel Kervadec était l'invité du journal télévisé de ce jeudi 20 avril pour en parler:

©saintpierreetmiquelon

La volonté de transmettre

L'enseignement technique est au coeur de cette semaine de stage au sein du club de Saint-Pierre. Mais la notion de transmission est aussi à l'honneur.

Élise Marné et Gaël Ho-A-Sim ont suivi l'une des interventions de Michel Kervadec auprès des karatékas de Saint-Pierre.