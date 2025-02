Vigilance orange fortes pluies et orages : l'anticipation face au risque des eaux de ruissellement

Placé en vigilance orange pour fortes pluies et orages depuis ce mercredi 26 février à 4 heures du matin, l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon a pris les devants. Même si tout risque d'inondation n'est pas écarté.

Philippe Sans avec Lise Gaeta •

Un cumul de 50 à 60 millimètres de pluie, voici les prévisions annoncées par Météo France Saint-Pierre et Miquelon pour ce jour.

Pour prévenir les risques d’inondation, les services de la DTAM (irection des Territoires, de l’Alimentation et de la Mer), mais aussi ceux des communes de Saint-Pierre et Miquelon ont procédé au dégagement de certains avaloirs. Une manœuvre de routine que les agents effectuent dès lors que la neige ou la glace viennent obstruer les buses des rues.

La veille, des vérifications ont été réalisées et des rondes de contrôles se déroulent tout au long de cette journée d'alerte, de quoi veiller au bon écoulement des eaux de pluie et de ruissellement. Et si besoin intervenir sur d'autres qui n'avaient pas été traité.

Reste un nouveau facteur qui viendra se rajouter en début de soirée : un coup de vent d'Ouest a lieu au moment de la marée haute, à 20 h 20, avec un coefficient de 80. Il pourra causer de l'érosion et renforcer les débordements sur les côtes exposées, freinant l'évacuation des eaux pluviales.

De leur côté, les pompiers de Saint-Pierre et de Miquelon se disent prêts à intervenir. Mais si les particuliers peuvent compter sur eux, ils rappellent que leurs pompes ne peuvent fonctionner qu’avec un minimum de 10 centimètres d’eau au sol.

La vigilance est donc de mise, avec des pluies qui devraient s’intensifier dans l'après-midi, devenant très soutenues, avec jusqu'à 7-15 millimètres de précipitations par heure affirme Météo France.