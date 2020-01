Vigilances météo : fermeture des écoles et de plusieurs établissements publics à Saint-Pierre et Miquelon

L'archipel de Saint-Pierre et Miquelon est placé en vigilance orange pour vents violents et en vigilance jaune pour la neige à partir de 8h ce vendredi 17 janvier.

Plusieurs établissements publics fermés

La décision a été prise en préfecture ce jeudi 16 janvier d'annoncer la fermeture des établissements scolaires de Saint-Pierre et Miquelon et de la crèche pour la journée de ce vendredi 17 janvier.Avec les rafales de 70 nœuds attendues dans la journée de vendredi et des chutes de neige de 15 à 25cm, l'archipel est placé en vigilance orange pour vents violents et en vigilance jaune pour la neige.Les services de la collectivité, de la préfecture et de la CPS ont déjà annoncé leur fermeture pour la journée de vendredi. La décharge municipale de Saint-Pierre ainsi que la déchetterie seront également fermés.Les rotations des ferries entre Saint-Pierre et Miquelon et entre Saint-Pierre et Fortune sont aussi annulées.