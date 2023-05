Vingt ans plus tard, le réalisateur Jacky Lafargue revient sur son film "Une île à la mer"

C’est une vidéo qui fait encore parler d’elle. Il y a de ça plus de vingt ans, Jacky Lafargue et Louis Couturier capturaient sur le vif vos portraits.

Jacky Lafargue est né à Saint-Pierre et Miquelon, et même si il a dû en partir quand il était enfant, il est resté très proche de son territoire natal. Comme il le dit lui-même :

Sortir de l’île c’est facile, mais sortir l’île de l’homme c’est plus compliqué….

C’est en 2001 qu’il se lance dans ce projet fou avec son acolyte Louis Couturier. « Une île à la mer », une vidéo composée de deux mille et un portraits, deux mille et une personnes qui se présentent les unes après les autres. D’une durée d’un peu plus d’une heure, ce film est pour Jacky Lafargue presque une biographie, un moyen de raconter l’importance de l’appartenance.

La vidéo a été diffusée en plein air sur le Zazpiak Bat quelques années plus tard, et, en 2004 une grosse bouteille contenant le film, des dessins d’enfants, des morceaux de musique d’artistes de l’archipel et autres petits clins d’œil au territoire, a été jetée à la mer.

Cette bouteille n’a vraisemblablement jamais été retrouvée mais qu’importe, la vidéo, plus de vingt années après, flotte toujours sur internet. C’est un véritable morceau de l’histoire de l'archipel qui restera disponible pour les futures générations qui découvriront les visages de leurs aïeux, de ceux qui avant eux vivaient à Saint-Pierre et Miquelon.

